В Петербурге избившего битой мужчину на парковке осудили условно

По данным суда, 22 марта прошлого года на улице Пограничника Гарькавого фигурант припарковался на своем автомобиле возле одного из домов и едва не наехал на двух молодых людей, из-за чего между ними вспыхнула ссора. Он достал газовый баллончик и попытался распылить его в лицо оппоненту, а затем взял бейсбольную биту и нанес ею несколько ударов, в том числе по голове. Очевидцы побежали за участковым, который по прибытии потребовал прекратить конфликт.

В суде фигурант признал вину частично, заявив о провокации со стороны потерпевшего. Суд назначил ему год условно с испытательным сроком на тот же период. Газовый баллончик и биту постановили уничтожить.