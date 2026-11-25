В Петербурге электропоезд насмерть сбил 18-летнюю студентку у Витебского вокзала
ЧП произошло 24 ноября в районе станций Витебский вокзал и Товарная. По сообщению пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России, электропоезд травмировал двух девушек. Об этом пишет Neva.Today.
18-летняя студентка скончалась на месте происшествия, 20-летняя пострадавшая госпитализирована. По предварительной информации, трагедия произошла из-за того, что пешеходы переходили железную дорогу в наушниках.
В настоящее время сотрудники ЗМСУТ СК России проводят процессуальную проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.