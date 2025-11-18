В Петербурге девушка спасла маленькую девочку, упавшую в канал

В Санкт-Петербурге случайная прохожая спасла девочку, упавшую в один из каналов в Красносельском районе. Об этом сообщили «Известия» .

Девочка упала в воду утром 17 ноября. Проходящая по набережной девушка помогла ей выбраться.

Издание опубликовало видео с происшествием, где было видно, как двое мужчин затем вытащили спасительницу ребенка из воды. После этого девушка подошла к девочке и поправила ей одежду.

Неизвестно, при каких обстоятельствах ребенок упал в воду.

Ранее под Тюменью командир воздушного судна спас небольшого пса, провалившегося под лед на пруду. О спасении собаки рассказала его дочь. Вскоре благодаря публикации в соцсетях нашли хозяйку пса, которая приехала и забрала спасенного питомца.