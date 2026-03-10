В Петербурге безработный напал на мужчину и его пасынка

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 39-летнего безработного, который подозревается в нападении на 31-летнего мужчину и его 19-летнего пасынка. Об этом написала Neva.Today .

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в ночь на 9 марта у дома №32 на Турбинной улице. Подозреваемый в ходе конфликта разбил стекла автомобиля Volkswagen Passat лопатой, после чего распылил содержимое баллончика в лицо 31-летнему мужчине и его 19-летнему пасынку.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного.