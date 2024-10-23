В Петербурге 22-летний пассажир выстрелил в водителя автобуса в ходе конфликта

Силовики задержали мужчину, который, предположительно, стрелял в водителя автобуса. Происшествие случилось в Калининском районе Санкт-Петербурга, пишет Neva.Today.
Известно, что на пересечении улиц Черкасова и Киришской у водителя вспыхнул конфликт с 22-летним пассажиром. В ходе ссоры последний выстрелил из травматического пистолета в сторону водителя, а затем вышел из автобуса и повредил боковое стекло.
Стражи порядка возбудили против задержанного уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Выяснилось, что в 2021 году фигуранта судили по делу о наркотиках.
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