В Петербурге 22-летний пассажир выстрелил в водителя автобуса в ходе конфликта

Силовики задержали мужчину, который, предположительно, стрелял в водителя автобуса. Происшествие случилось в Калининском районе Санкт-Петербурга, пишет Neva.Today.

Известно, что на пересечении улиц Черкасова и Киришской у водителя вспыхнул конфликт с 22-летним пассажиром. В ходе ссоры последний выстрелил из травматического пистолета в сторону водителя, а затем вышел из автобуса и повредил боковое стекло.

Стражи порядка возбудили против задержанного уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Выяснилось, что в 2021 году фигуранта судили по делу о наркотиках.

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