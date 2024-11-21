В Перу нашли сотни тарантулов и многоножек под одеждой пассажира рейса в Южную Корею

Контрабанду насекомых пресекли в аэропорту столичного города Лима. Подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу.

По информации ведомства, задержанный с помощью клейкой ленты присоединил к своему телу пакеты и коробки с насекомыми. Их нашли во время предполетного досмотра. Всего под одеждой пассажира обнаружили 110 многоножек и 320 тарантулов.

Отмечается, что мужчина пытался вылететь в Южную Корею. Стражи порядка изъяли всех существ.