В Перу нашли сотни тарантулов и многоножек под одеждой пассажира рейса в Южную Корею

Контрабанду насекомых пресекли в аэропорту столичного города Лима. Подозреваемым оказался 28-летний мужчина. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу.
По информации ведомства, задержанный с помощью клейкой ленты присоединил к своему телу пакеты и коробки с насекомыми. Их нашли во время предполетного досмотра. Всего под одеждой пассажира обнаружили 110 многоножек и 320 тарантулов.
Отмечается, что мужчина пытался вылететь в Южную Корею. Стражи порядка изъяли всех существ.
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