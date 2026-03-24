В Пермском крае мужчина поплатился за использование бензина в мангале

Мужчина обжог лицо, используя бензин для розжига мангала. Обошлось без серьезных последствий, врачи назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Несчастный случай произошел в Гайнском муниципальном округе. Мужчина хотел ускорить розжиг мангала и подлил бензин. Вспыхнуло пламя, пермяк получил ожог лица.

Он обратился за медпомощью самостоятельно. Врачи отпустили мужчину домой, госпитализация не потребовалась.

Пермские спасатели напомнили, что бензин, керосин и растворители нельзя использовать для розжига. Для мангалов подходят специальные составы при условии соблюдения инструкции.

Ранее похожий случай произошел в Оренбурге. Мужчина и его четырехлетняя дочь получили сильные ожоги из-за опрокидывания мангала и воспламенения жидкости для розжига. Их госпитализировали, полиция устроила проверку.