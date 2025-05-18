В Пермском крае бык стал причиной смерти человека

В Кудымкарском округе Пермского края Россельхознадзор провел проверку личного подсобного хозяйства после трагического случая, когда бык насмерть забодал человека. Издание «Properm.ru» сообщило, что в ходе проверки выявлены грубые нарушения условий содержания животных.
Более 40 голов крупного рогатого скота находились в тесном и плохо вентилируемом помещении, где также была проблема с нерегулярной уборкой навоза. Кроме того, животным не хватало корма, написала «Свободная пресса».
За выявленные нарушения хозяйка хозяйства и бывший руководитель закрытого крестьянско-фермерского хозяйства по производству молока была привлечена к административной ответственности и оштрафована согласно ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ.
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