В Перми загорелся пороховой завод

РИА «Новости»: на пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар, никто не пострадал

Пожар вспыхнул в здании Пермского порохового завода. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Огонь удалось локализовать в 19:15 по местному времени (17:15 по московскому).

«Опасности нет, пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.

Информация о пожаре на пороховом заводе изначально появилась в местных пабликах. Очевидцы сообщили о хлопках на территории предприятия и густом дыме.

Днем 3 мата в зоопарке Ростова-на-Дону загорелся вольер с капибарами. Огонь охватил кровлю площадки, на которой обитали животные. Сотрудники учреждения эвакуировали зверей в безопасное место, прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание на площади восемь квадратных метров.