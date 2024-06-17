В Перми задержали ревнивца, который устроил пожар дома у бывшей возлюблюбленной

В Челябинской задержали 35-летнего мужчину, который из ревности устроил пожар. Об этом сообщил Ura.ru  со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Предположительно, житель Карабаша пришел домой к свой возлюбленной. Приревновав ее, он поджег диван и скрылся. Тем временем огонь распространился на всю комнату.

Ущерб, причиненный владелице квартиры, оценили в два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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