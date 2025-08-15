В Перми мужчина и женщина убили знакомого после застолья

В Перми 7 августа сожители убили своего знакомого во время ссоры, которая произошла после совместного распития алкоголя. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

«Утром 7 августа в одной из квартир в Индустриальном районе было обнаружено тело убитого мужчины. Установлено, что перед смертью к нему приходили в гости мужчина и женщина, которые являются сожителями. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора. Тогда гость схватил скалку и нанес знакомому несколько ударов по голове и телу. После этого сожительница обвиняемого ударила хозяина квартиры ножом», — пояснили в ведомстве.

Против 53-летнего пермяка и его 52-летней сожительницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Оба они отправлены в СИЗО на время расследования.