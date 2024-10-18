В Перми двух организаторов нарколаборатории отправили за решетку

Суд Перми завершил рассмотрение уголовного дела об организации нарколаборатории. Главаря банды отправили в колонию на 10 лет, его сообщника лишили свободы на восемь лет, пишет URA.RU со ссылкой на краевое УФСБ.

Злоумышленников задержали в августе прошлого года. Силовики изъяли прекурсоры и реагенты, а также крупную партию мефедрона. Осужденные будут отбывать срок в исправительном учреждении строгого режима.

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