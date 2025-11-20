В Пензенской области зарегистрировано шесть пожаров за сутки

За последние сутки в Пензенской области произошло шесть пожаров. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Утром 19 ноября на улице Калинина в Пензе вспыхнул один из торговых центров. Предварительно установлено, что возгорание случилось из-за нарушения правил использования электрического оборудования.

В Сердобске на улице Шишковка огонь уничтожил кровлю двухквартирного дома площадью 120 квадратных метров и пристрой размером 12 квадратных метров. В пожаре погиб 41-летний мужчина. Причиной трагедии, предположительно, также стало нарушение правил эксплуатации электрических устройств.

На улице Германа Титова в Пензе горел мусор в подвале пятиэтажки. Пострадал 56-летний мужчина, десять человек были эвакуированы. МЧС называет предварительной причиной неосторожное обращение с огнем.

В рабочем поселке Беково на улице Октябрьской выгорели вещи внутри гаража площадью 80 квадратных метров. Вероятно, пожар произошел из-за проблем с печным оборудованием.

В Колышлейском и Земетчинском районах горел мусор на открытой территории. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.