В Пензенской области зафиксировали 11 возгораний за минувшие сутки

В Пензенской области за минувшие сутки зафиксировали 11 возгораний. Об этом написала «Пенза-пресс» .

В городе Спасске выгорела хозяйственная постройка площадью 16 квадратных метров. За сутки пожарно-спасательные подразделения 10 раз привлекались на тушение сухой травы и мусора в разных районах области. По предварительной версии, все пожары произошли в результате неосторожного обращения с огнем.

Также в течение суток сотрудники МЧС России трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.