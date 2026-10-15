В Пензенской области за сутки произошло 13 пожаров

В Пензенской области за минувшие сутки зафиксировали 13 возгораний. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Девять выездов пожарных подразделений было связано с тушением сухой травы и мусора из-за неосторожного обращения с огнем. Кроме того, огонь уничтожил и повредил технику и строения.

В селе Колдаис выгорел моторный отсек комбайна, а в деревне Малая Ушинка сгорел трактор. Предварительно, причиной обоих инцидентов стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В Кузнецке из-за нарушения правил использования печи сгорела деревянная баня площадью 30 квадратных метров, а в рабочем поселке Беково — надворная постройка площадью 24 квадратных метра.