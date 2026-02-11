В Пензенской области вынесут приговор женщине, обвиняемой в убийстве сожителя

Суд Пензы завершил досудебное следствие по делу, возбужденному в отношении жительницы Сердобска, обвиняемой в убийстве своего сожителя. Следственным органом установлена причина смерти мужчины, произошедшей в результате нанесения ножевого ранения в грудь, написала «Пенза-пресс» .

Преступление совершено в ночь на 2 ноября 2025 года в состоянии алкогольного опьянения. Женщина в ходе ссоры воспользовалась острым предметом, нанеся жертве смертельное повреждение. Осознавая серьезность ситуации, она незамедлительно позвонила медикам, однако прибывшие врачи не смогли спасти жертву.

Материалы дела переданы в прокуратуру, которая утвердила обвинительное заключение и отправила дело в суд для последующего рассмотрения. Рассмотрение дела планируется завершить в ближайшие месяцы, после чего обвиняемая узнает меру наказания, определенную судом.