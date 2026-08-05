В Пензенской области погиб 26-летний водитель в результате ДТП

В Кузнецком районе Пензенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации регионального управления Госавтоинспекции, авария случилась 2 августа в 3:30 ночи на 22-м километре автодороги «Кузнецк — Неверкино». Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Автомобиль Skoda Octavia по неустановленным пока причинам вылетел с проезжей части и врезался в дерево, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП 26-летний водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда экстренных служб.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняя причины, которые привели к потере управления транспортным средством.