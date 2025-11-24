В Пензе начали поиски свидетелей ДТП на 3-м проезде Можайского

В Пензе ведется поиск свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося на 3-м проезде Можайского. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По информации от управления Госавтоинспекции по региону, 26 октября в 0:50 напротив дома № 18 произошло ДТП. Неустановленный водитель наехал на стоящий автомобиль «ВАЗ-211440» и скрылся с места происшествия.

Свидетелей и очевидцев аварии просят связаться по телефонам 59-90-02, 59-90-05, 59-91-21 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет 17.