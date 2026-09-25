В Павлове 85-летний водитель без прав насмерть сбил пенсионерку на переходе

В Павлове Нижегородской области 85-летний водитель сбил 86-летнюю женщину на нерегулируемом переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла 24 сентября 2026 года. Полицейские оперативно разыскали подозреваемого — им оказался местный житель, которого ранее лишили водительских прав.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места ДТП, мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.