Сегодня 08:31 В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков Фото: РИА «Новости»
В Париже машина протаранила толпу болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», отмечавших выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщила газета
Le Parisien.
ДТП произошло неподалеку от Елисейских полей. Пострадали три человека, всем им потребовалась госпитализация. Одного из пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии, еще двое находятся в тяжелом.
Въехавшую в толпу машину позже нашли сгоревшей. Судьба водителя транспортного средства неизвестна.
Ранее внедорожник въехал в толпу
на уличном фестивале в Ванкувере. Погибли 11 человек, еще несколько пострадали. Водителя автомобиля задержали.
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