В Париже автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков

В Париже машина протаранила толпу болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», отмечавших выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщила газета Le Parisien.

ДТП произошло неподалеку от Елисейских полей. Пострадали три человека, всем им потребовалась госпитализация. Одного из пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии, еще двое находятся в тяжелом.

Въехавшую в толпу машину позже нашли сгоревшей. Судьба водителя транспортного средства неизвестна.

Ранее внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале в Ванкувере. Погибли 11 человек, еще несколько пострадали. Водителя автомобиля задержали.