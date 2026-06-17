В Оренбургской области завершили расследование ДТП с тремя погибшими

В Оренбургской области завершено расследование ДТП, в котором погибли три человека. Сорочинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Самары, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Трагедия произошла 23 декабря 2025 года на 287-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», недалеко от села Гамалеевка. В результате столкновения трех автомобилей — Toyota, Changan и пассажирский микроавтобус Hyundai — погибли водитель и два пассажира Toyota, в том числе двухлетний ребенок. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, обвиняемый, управляя кроссовером Changan, пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он поздно заметил встречную Toyota, попытался уйти от лобового столкновения и резко вывернул руль влево, на обочину. Однако он все равно зацепил иномарку, отчего ее отбросило под колеса микроавтобуса.

Предполагаемый виновник аварии не признает свою вину. Материалы дела уже переданы в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.