В Оренбургской области задержали мужчину, который угрожал оружием пассажиру автобуса

Оперативные службы Оренбургской области задержали жителя поселка Шарлык, подозреваемого в угрозах с применением оружия в отношении пассажира общественного транспорта. Сообщение о произошедшем инциденте распространила полиция региона, написал сайт 56orb.ru .

Гражданин, проживающий в поселке, вступил в перепалку с одним из пассажиров пригородного маршрута, бросившим мусор мимо урны. Конфликт стремительно обострился, после чего инициатор ссоры вернулся к своему автомобилю, откуда извлек устройство, внешне схожее с боевым пистолетом. Подошедши с оружием к автобусу, он спровоцировал панику среди находящихся в салоне людей, после чего покинул место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В настоящее время ведется следствие, устанавливаются дополнительные детали происшедшего.