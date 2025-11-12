В Оренбурге загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, есть пострадавшие

В Оренбурге загорелась крыша многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Предварительно, площадь пожара одна тысяча квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

К тушению привлекли 56 спасателей и 22 машины.

В МЧС добавили, что эвакуировали из горящего дома 220 человек, из них 48 детей.

«Травмирован один человек. Спасены пять человек», — заключили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, огонь охватил чердак дома в Больничном проезде.

В начале ноября в Новом Уренгое на улице Оптимистов, 2/1, произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина. Расследование причин пожара и обстоятельств гибели людей находится на контроле прокуратуры.