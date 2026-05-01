В Омске мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве родственницы

В Омске 28 апреля в квартире на улице Багратиона произошел трагический инцидент. По информации регионального следственного комитета, 47-летний местный житель в ходе конфликта нанес своей 67-летней тете несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений женщина скончалась на месте, написала «Свободная пресса» .

После совершения преступления подозреваемый попытался скрыться. Он отправился в одну из гостиниц, однако его задержали на Казачьем рынке. В ходе допроса омич подтвердил факт нападения, описав произошедшее как конфликтную ситуацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что подозреваемый имеет криминальное прошлое: ранее он был судим за кражу, грабеж, разбой, а также дважды — за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.