В Одинцове мигранты украли продукты из корзины для бойцов СВО

В поселке городского типа ВНИИССОК в Одинцовском городском округе разгорелся скандал. Мигранты начали красть гуманитарную помощь, которую неравнодушные жители собирали для участников специальной военной операции. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Марина.

В феврале прошлого года в торговом центре «Кутузов» установили корзину доброты, в которой желающие могли оставить консервы, шоколад, орехи, крупы, масло и другие продукты для российских бойцов. Гуманитарную помощь собирали и передавали в зону СВО волонтеры «Zа Мир».

Марина рассказала, что раньше полную корзину удавалось собрать за неделю, но последние два месяца этого сделать не удавалось. Тогда местные жители предположили, что кто-то забирает содержимое себе, и решили установить камеры видеонаблюдения, чтобы разобраться в ситуации.

«Моя помощница купила продукты 21 июня и с охраной ТЦ „Кутузов“ установила корзину прямо под камеры — для лучшего просмотра. На следующий день охранник отправил мне видеозаписи», — поделилась она.

На предоставленных кадрах видно, как две женщины с ребенком опустошают корзину и с полным пакетом выходят из здания торгового центра. Местные жители узнали в «героинях» ролика жительниц ЖК «Гусарская баллада». Против них подали заявление в полицию. Правоохранители взяли ход расследования обстоятельств случившегося под контроль.

В прошло году злоумышленник из Ростова-на Дону украл часть гуманитарного груза, который вдова экс-командира противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) собрала для бойцов СВО.