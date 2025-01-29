В Новосибирске более 400 зданий остались без отопления из-за аварии

В ночь на 29 января в Новосибирске без отопления остались более 400 зданий. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Причиной стала коммунальная авария на улице Немировича-Данченко, под отключение из-за нее попали 53 дома. Кроме того, проблема с подачей тепла затронула 96 объектов по улицам Стофато, Кошурникова и Богаткова.

Также до конца дня ремонт будут вести на улице Зорге. При этом большая часть работ отмечена как плановая, аварийных ситуаций по городу четыре. Всего же без отопления находятся 432 здания, подчеркнул источник канала.

В Сибирской генерирующей компании ТАСС уточнили, что теплоснабжение восстановят в ночь с 29 на 30 января.

«Проводим ремонтные работы на теплосети по улице Немировича-Данченко. В контуре отключения 53 здания, среди них 11 многоквартирных домов. Также работы проводятся на теплосети по улицам Б. Богаткова, Кошурникова, Стофато. На улице Новосибирска зафиксировали похолодание до 14 градусов мороза. Закончить работы планируем в ночь с 29 на 30 января», — рассказали в организации.

Чуть больше недели назад несколько десятков многоквартирных домов в трех районах Новосибирска также остались без отопления из-за ремонта на теплосетях.