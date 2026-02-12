В Новом Уренгое воспитательницу осудили за жестокое обращение с детьми

В Новом Уренгое воспитательница детского сада получила три года колонии общего режима за жестокое обращение с детьми. Следствие выяснило, что с марта 2023 года по январь 2024 года осужденная систематически наносила побои троим малолетним воспитанникам и создавала психотравмирующие ситуации, написало URA.RU.