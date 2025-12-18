В Новом Уренгое осудили участника драки со смертельным исходом

В Новом Уренгое (ЯНАО) за участие в драке, которая привела к гибели человека, осудили местного жителя. Суд приговорил его к пяти с половиной годам строгого режима, написало Ura.ru .

Пресс-служба Следственного комитета по ЯНАО подтвердила, что виновный понесет наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.

Согласно данным следствия, днем 8 июня 2025 года возле одного из торговых центров в Новом Уренгое произошел конфликт. 20-летний молодой человек нанес своему знакомому множественные удары по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия вскоре после этого.