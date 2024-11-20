В Новокузнецке сотрудники ГИБДД помогли семейной паре, которая вылетела на машине в кювет

Автомобиль съехал с обледенелой дороги в кювет и застрял в Новокузнецке. В салоне машины находилась семейная пара. На помощь супругам пришли инспекторы дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает «Сибинфо» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кемеровской области.

Полицейские заметили съехавшую в кювет иномарку во время патрулирования аварийно-опасных участков. Супруги рассказали, что направлялись в Осинники, когда автомобиль вылетел с проезжей части и забуксовал в снегу.

Стражи порядка вызвали эвакуатор, а водителя и его жену пригласили в свой автомобиль, чтобы согреться. Вскоре транспортное средство местных жителей погрузили на платформу, информацию о гололеде передали коммунальщикам.