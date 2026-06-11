В Новокузнецке произошел пожар в частном доме

В ночь на 11 июня в Новокузнецке вспыхнул пожар в частном доме на улице Кустарной. В здании находилось 10 человек, включая четверых детей. По предварительной информации МЧС России, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru .

Огонь начался в надворных постройках и быстро перекинулся на крышу жилого дома. Когда первые подразделения спасателей прибыли на место, постройки уже горели открытым пламенем, а огонь распространился по кровле на площади 125 квадратных метров.

Шесть человек, включая четверых детей, успели эвакуироваться самостоятельно до приезда экстренных служб. Двое детей получили травмы. Для ликвидации пожара было задействовано 16 специалистов и четыре единицы техники.

В связи с инцидентом МЧС призывает жителей следить за состоянием электропроводки, не перегружать сеть и устанавливать в жилье автономные пожарные извещатели для раннего обнаружения дыма.