В Норильске задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в смерти ребенка от голода

В Норильске суд отправил под стражу 35-летнюю женщину, которую обвиняют в гибели ее пятимесячного сына. По версии следствия, ребенок умер от истощения, потому что мать на несколько дней ушла из дома, оставив его без присмотра и еды. Об этом написало Ura.ru .

«В Норильске заключена под стражей местная жительница, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына», — сообщили представители следственного комитета в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в квартире на улице Бегичева. Женщина жила там с четырьмя детьми, старшему из которых было 15 лет. При осмотре квартиры следователи не нашли продуктов питания в холодильнике и кухонных шкафах. Старшая дочь теперь находится в социальном приюте, а двое младших детей — в медицинском учреждении для обследования и помощи.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.