В Норильске подросток утонул, переплывая озеро наперегонки

В Норильске 16-летний юноша утонул, пытаясь переплыть озеро наперегонки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на озере Тундра. В какой-то момент подросток и его подруга решили переплыть часть водоема, пытаясь опередить друг друга. Во время заплыва юноша утонул.

На месте произошедшего работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники МЧС и спасатели.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, обстоятельства случившегося уточняются», — указали в МВД.

Ранее стало известно, что мужчина утонул на пляже «Бабьи пески» в Кургане. Он купался в состоянии алкогольного опьянения.