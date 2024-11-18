В Ноябрьске задержали мужчину, который до смерти забил знакомую во время застолья

Жителя Ноябрьска задержали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевшая 1975 года рождения от серьезных травм скончалась. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следователи установили, что 14 ноября обвиняемый распивал алкоголь со своей знакомой. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт. В результате фигурант избил женщину руками и ногами, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавшая получили тяжелые травмы головы, из-за которых потеряла большое количество крови и умерла. По решению суда задержанного поместили в следственный изолятор.

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