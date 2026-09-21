В Ноябрьске сын заколол мать ножом

В Ноябрьске (ЯНАО) 18 сентября 2026 года произошло трагическое событие — 20-летний местный житель в ходе конфликта нанес своей матери ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Об этом пишет Ura.ru .

По информации окружного следственного комитета, инцидент произошел в одной из городских квартир. Подозреваемый в ходе ссоры со своей матерью нанес ей многочисленные удары ножом в грудную клетку, а также по верхним и нижним конечностям. Полученные ранения стали смертельными, и потерпевшая скончалась на месте происшествия.