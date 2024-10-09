В Ногинске начался пожар на центральном рынке, дым от него заволок округу

Днем 9 октября в Ногинске начался пожар в здании Центрального рынка. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На видео можно заметить, как от построек в небо поднимаются клубы черного дыма.

Точная площадь возгорания на данный момент неизвестна. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области на запрос 360.ru заявили, что уточняют информацию.

В местных чатах очевидцы отмечали, что дымом от пожара заволокло весь город. По их словам, на место уже прибыли экстренные службы.