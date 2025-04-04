В Нижнем Тагиле машина скорой помощи вылетела в кювет и перевернулась
Дорожная авария с участием автомобиля медицинской службы произошла в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, водитель машины скорой помощи не справился с управлением, из-за чего транспорт вылетел в кювет и перевернулся.
Обошлось без пострадавших. Правоохранители проводят проверку.
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