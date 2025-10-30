В Нижнем Новгороде задержали грабителей квартиры

В Нижнем Новгороде полицейские задержали трех человек, подозреваемых в ограблении квартиры. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в середине июля, когда неизвестные взломали квартиру в одном из домов по проспекту Ильича. Они подобрали ключи и проникли в жилье, откуда вынесли личные вещи жильцов.

Преступление не было раскрыто по горячим следам, но 29 октября полицейские задержали причастных к краже. Ими оказались жители Нижегородской области в возрасте 46 и 32 лет из Богородского округа, а также 43-летний житель Канавинского района Нижнего Новгорода. Все они ранее были судимы за имущественные преступления.

Во время обыска в их жилище были найдены похищенные вещи. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.