В Нижнем Новгороде в ДТП с самокатами и велосипедами пострадали 43 ребенка

С начала года один ребенок погиб и еще 42 получили травмы в авариях с велосипедами и средствами индивидуальной мобильности в Нижнем Новгороде, сообщает Pravda-nn.ru .

Всего в Нижнем Новгороде произошло 233 ДТП с участием велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Травмы различной тяжести получили 237 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Двухколесный». Они проверили, соблюдают ли водители велосипедов и средств индивидуальной мобильности правила дорожного движения.

Основными причинами таких аварий инспекторы назвали недостаточный опыт управления, невнимательность и игнорирование требований безопасности. Госавтоинспекция призвала родителей убедиться, что ребенок знает правила, умеет применять их на практике и использует защитную экипировку.