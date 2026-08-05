В Нижнем Новгороде СК проверит гибель мужчины на пожаре в квартире на Березовской

Следственный комитет организовал процессуальную проверку после смертельного пожара, произошедшего 4 августа в многоэтажном доме на улице Березовской в Нижнем Новгороде, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Огонь вспыхнул в одной из квартир на площади 15 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить перехода пламени на соседние квартиры. После ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили тело 54-летнего хозяина жилища.

На место происшествия выехал следователь следственного отдела по Московскому району. При осмотре тела видимых криминальных повреждений не выявили.

Основной версией следствия стало неосторожное обращение с огнем при курении. Для установления точной причины возгорания назначили пожарно-техническую экспертизу.