В Нижнем Новгороде при пожаре погибли 200 собак

В Нижнем Новгороде в Ленинском районе загорелась хозяйственная постройка на улице Воронихина. В результате ЧП погибли 200 собак. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«По приезду первых пожарных подразделений наблюдалось горение надворной постройки на площади 50 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

По словам владелицы строения, в результате возгорания предположительно погибли около 200 собак. На месте работали 30 спасателей и шесть единиц техники. Специалисты МЧС выясняют, что стало причиной случившегося.

В прошлом году пожар случился в СНТ «Ника» Всеволожского района Ленобласти. Огонь охватил частный жилой дом вместе с припаркованной поблизости машиной. Пламя разгорелось на площади 105 квадратных метров. В итоге дом и машина сгорели. Внутри здания находилась собака — она погибла.