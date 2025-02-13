В Нижнем Новгороде мужчина решил сократить путь на работу и упал в яму
В Нижнем Новгороде мужчина шел на работу и провалился в 10-метровую яму. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Местный житель шел по Керченской улице, решил сократить дорогу и направился на газон. Внезапно земля ушла у него из-под ног, и мужчина упал в яму.
«Сотрудники пожарно-спасательной части вытащили 30-летнего пострадавшего и передали врачам», — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, пострадавший, по счастливой случайности, отделался ушибом. Место провала огородили сигнальной лентой.
По какой причине провалилась земля, пока неизвестно.
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