В Нижнем Новгороде конфликт на парковке закончился поножовщиной

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел инцидент на парковке, в результате которого один человек пострадал. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, 29-летний мужчина получил ножевое ранение в живот. Об этом написало ИА «Время Н» .

Все случилось возле алкомаркета на улице Юлиуса Фучика. По предварительной версии, 53-летний водитель не смог выехать из-за автомобиля, который перегородил ему путь. В ходе возникшего конфликта более старший мужчина достал нож и ударил им своего оппонента.

Задержанный ранее не имел судимостей, он признал свою вину. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.