В Нижнем Новгороде 8-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на красный свет

ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода случилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате аварии восьмилетний ребенок попал в больницу с различными травмами, пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По информации полицейских, возле одного из домов на улице Дьяконова школьник перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате на мальчика наехал автомобиль марки Ford Focus, которым управлял 60-летний мужчина.
В этот же день под колеса машины Volkswagen Polo попал 17-летний подросток, переходивший дорогу в неположенном месте. ДТП случилось недалеко от Дворца спорта на улице Гагарина.
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