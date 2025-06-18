В Нижнеломовском районе Пензенской области сын угрожал матери топором

В правоохранительные органы Нижнеломовского района Пензенской области поступил тревожный звонок от 73-летней местной жительницы. Женщина заявила, что ее сын угрожает ей убийством с использованием топора. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Оперативные сотрудники сразу же отправились на место происшествия и задержали подозреваемого. По данным пресс-службы УМВД России по Пензенской области, задержанный признался, что употреблял алкоголь дома. Его мать сделала ему замечание, после чего между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева мужчина взял топор, который находился на веранде, и замахнулся в сторону матери, произнеся слова угрозы убийством. Испуганная женщина быстро закрыла входную дверь и позвонила в полицию.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело, злоумышленнику теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.