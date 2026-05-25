В Нижегородской области утонула 17-летняя девушка

В субботу, 23 мая, в поселке Большие Кулики (Шахунья) на пруду «Большие Кулики» произошла трагедия — утонула 17-летняя девушка. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Тело подростка извлекли из воды очевидцы. За последнюю неделю в Нижегородской области зарегистрировано три происшествия на водных объектах, в результате которых погибли три человека.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей у воды без присмотра.