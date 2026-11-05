В Нижегородской области трое молодых людей угнали премиальный автомобиль с парковки

Трое молодых людей угнали премиальный автомобиль с парковки на Бору. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщение об угоне поступило от представителя юридического лица. Выяснилось, что автомобилем EXEED, стоявшим на улице Горького, завладели трое пьяных молодых людей. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции через несколько часов после исчезновения машины.

Выяснилось, что автомобилем управлял как восемнадцатилетний парень, так и девятнадцатилетний. Водительских прав у них не было. Во время движения один из них не справился с управлением и наехал на препятствие — автомобиль получил механические повреждения.

В отношении самого юного нарушителя составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. В отношении двух других — по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Следователем возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.