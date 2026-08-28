В Нижегородской области спасатели подняли из пруда машину с телом водителя
Автомобиль с телом 58-летнего водителя достали из Богатиловского пруда в Сеченовском округе, сообщает НИА «Нижний Новгород».
Местные жители вечером заметили на берегу пруда следы автомобиля, съехавшего в воду. Неподалеку лежала оторванная фара.
На место прибыли специалисты аварийно-спасательного отряда Нижегородской области. Они обнаружили машину в воде и подняли ее на берег.
В салоне находилось тело 58-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы, пишет pravda-nn.ru.