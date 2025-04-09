В Нижегородской области с начала года зафиксировали 1427 преступлений, связанных с запрещенными веществами

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Нижегородской области Дмитрий Филатов, выступая на пресс-конференции, охарактеризовал наркоситуацию в регионе в первом квартале 2025 года как стабильную и нейтральную. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Согласно данным ведомства, за первые месяцы текущего года было зарегистрировано 1427 преступлений, связанных с запрещенными веществами. Стражи порядка изъяли 258,7 килограмма наркотиков, что почти в два раза превышает показатели предыдущего периода.
Из общего числа раскрытых дел (867) 724 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, причем 676 случаев касаются незаконного сбыта наркотических средств. Правоохранительные органы обнаружили и ликвидировали три наркопритона, а также выявили три случая легализации доходов, полученных преступным путем.
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