В Нижегородской области пресечено незаконное производство сигарет

В Нижегородской области был обнаружен и закрыт подпольный цех по производству табачной продукции. Правоохранители задержали организатора нелегального бизнеса, сообщила сайту pravda-nn.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось выявить и закрыть цех, конфисковав 80 паллет с компонентами для изготовления сигарет и производственный станок в Арзамасе. Подозреваемый признался в незаконном производстве, хранении и транспортировке табачной продукции в другие регионы.

Против задержанного было возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Ведется поиск соучастников преступления.