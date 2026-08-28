В Нижегородской области осудили мужчину за попытку поджога сожительницы и ее внука

В Городце Нижегородской области суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь свою сожительницу и ее внука. Об этом пишет ИА «Время Н» .

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Нижегородской области, 15 октября 2025 года в многоквартирном доме на улице Коммунальной произошел поджог. В ходе ссоры мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу, ее внука и предметы обстановки в квартире, после чего поджег их зажигалкой.

Пострадавшие получили серьезные телесные повреждения и были срочно доставлены в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи их жизни удалось спасти.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к 12,5 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима.